Формула 1 ще е в Тексас поне до 2034 г.

952
СНИМКА: РОЙТЕРС

Състезанието за Гран при на САЩ ще остане в календара на Формула 1 до сезон 2034, съобщиха от Формула 1 в изявление само няколко часа преди тазгодишния старт

Надпреварата на пистата в Тексас се превърна в традиционно събитие от дебюта си през 2012 година.

Формула 1 наскоро разшири присъствието си в САЩ с добавянето на Гран при на Маями и Гран при на Лас Вегас, опитвайки се да достигне до по-голяма аудитория в страната.

"Всяка година събитието се откроява като истински акцент за фенове, пилоти и отбори, привличайки стотици хиляди страстни симпатизанти, които идват да станат свидетели на вълнуващи действия на пистата и да се насладят на жизнената енергия на пистата и града", заяви президентът на Формула 1 Стефано Доменикали.

Шампионът Макс Верстапен спечели спринтовата надпревара за Гран при на САЩ в събота и ще стартира от полпозишън в основното събитие по-късно тази вечер.

СНИМКА: РОЙТЕРС

