Сангаре сам решил да махне маската от лицето си

Нападателят на "Левски" Мустафа Сангаре сам решава да махне маската от лицето си. Таранът на "сините" излезе на терена във Варна срещу "Черно море" без типичната за него маска. А това накара феновете на столичани да се зачудят за причината.

След края на двубоя, в който вкара 2 гола за успеха 3:1 над варненци, Сангаре даде отговор на въпроса.

"Реших да играя без маската. Очевидно се справих добре. Щастлив съм, че вкарах два гола днес. "Черно море" е един от най-добрите отбори в първенството, особено като домакин. За нас беше много трудно. През второто полувреме се справихме много по-добре, показахме, че сме по-добрият отбор на терена. Заслужавахме победата", каза Сангаре.