Сангаре сам решил да махне маската от лицето си

Сангаре и съотборниците му ликуват след важния успех във Варна. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Нападателят на "Левски" Мустафа Сангаре сам решава да махне маската от лицето си. Таранът на "сините" излезе на терена във Варна срещу "Черно море" без типичната за него маска. А това накара феновете на столичани да се зачудят за причината.

След края на двубоя, в който вкара 2 гола за успеха 3:1 над варненци, Сангаре даде отговор на въпроса. 

"Реших да играя без маската. Очевидно се справих добре. Щастлив съм, че вкарах два гола днес. "Черно море" е един от най-добрите отбори в първенството, особено като домакин. За нас беше много трудно. През второто полувреме се справихме много по-добре, показахме, че сме по-добрият отбор на терена. Заслужавахме победата", каза Сангаре.

