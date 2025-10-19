И Казийски не спря "Левски", "сините" с 3-а Суперкупа поред

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистите на "Левски" защитиха успешно за втори път трофея си от турнира за Суперкупата.

Пред 1700 зрители в своята зала състезателите на старши треньора Николай Желязков обърнаха с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) „Локомотив Авиа" във финала.

"Сините" са носители и на титлата и Купата.

Пловдивчани бяха подсилени за турнира от един от най-добрите волейболисти на България в историята – Матей Казийски, което направи двубоя още по-атрактивен и напечен.

Въпреки това домакините показаха класа и след подобрение на играта си стигнаха до успеха, за да зарадват феновете си по трибуните.

Завърналият се в "Левски" Гордан Люцканов бе неудържим във финала, завършвайки с 24 точки (1 ас, 1 блок).

Казийски завърши с 21 (2 аса, 1 блок).

Матей бе избран за играч на публиката.

MVP на турнира стана Гордан Люцканов.