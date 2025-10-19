ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Андрю искал от свой бодигард да разследва се...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21535270 www.24chasa.bg

И Казийски не спря "Левски", "сините" с 3-а Суперкупа поред

1792
Матей Казийски се опитва да спаси топка във финала. Снимка: Startphoto.bg

Волейболистите на "Левски" защитиха успешно за втори път трофея си от турнира за Суперкупата.

Пред 1700 зрители в своята зала състезателите на старши треньора Николай Желязков обърнаха с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) „Локомотив Авиа" във финала.

"Сините" са носители и на титлата и Купата.

Пловдивчани бяха подсилени за турнира от един от най-добрите волейболисти на България в историята – Матей Казийски, което направи двубоя още по-атрактивен и напечен.

Въпреки това домакините показаха класа и след подобрение на играта си стигнаха до успеха, за да зарадват феновете си по трибуните.

Завърналият се в "Левски" Гордан Люцканов бе неудържим във финала, завършвайки с 24 точки (1 ас, 1 блок).

Казийски завърши с 21 (2 аса, 1 блок).

Матей бе избран за играч на публиката.

MVP на турнира стана Гордан Люцканов.

Матей Казийски се опитва да спаси топка във финала.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)