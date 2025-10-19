Верстапен завърза битката за титлата във Формула 1

Битката за титлата във Формула 1 се заплете още повече след като световният шампион Макс Верстапен с "Ред Бул" спечели категорично Гран при на САЩ. След него се нареди Ландо Норис с "Макларън", който в последните 5 обиколки успя да се справи с ферарито на Шарл Льоклер. Лидерът в класирането Оскар Пиастри така и и не намери темпото си и зае едва петото място след второто "Ферари" на Луис Хамилтън.

Така 5 състезания преди края на сезона Пиастри е с 346 точки, само на 14 пред съотборника си Норис. А Макс Верстапен вече е само на 40, след като изоставаше с над 100 от двойката на "Макларън".

Изненадващо нямаше сериозни инциденти в състезанието, като само Карлос Сайнц и Андреа Кими Антонели се удариха по сериозно и имаше виртуална кола за сигурност.

Другата седмица е Гран при на Мексико.