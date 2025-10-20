ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

75 нови калпака с орлово перо шият за гвардейците

Спорт по телевизията днес

"Арда" посреща днес "Септември". Снимка: Startphoto.bg

14,30 ч Тенис, турнир във Виена MAX sport 1

15,00 ч Тенис, турнир за мъже в Базел MAX sport 3

15,00 ч Снукър Eurosport 1

16,45 ч Футбол, "Ал Уахда" - "Ал Духаил" "Нова спорт"

17,30 ч Футбол, "Арда" - "Септември" "Диема спорт"

19,00 ч Футбол, "Ал Шорта" - "Ал Итихад" "Диема спорт" 3

19,00 ч Футбол, "Ал Шарджа" - "Трактор" "Нова спорт"

19,15 ч Баскетбол, "Рилски спортист" - "Черно море" "Диема спорт"

20,00 ч Футбол, "Берое" - "Монтана" "Диема спорт"

21,00 ч Снукър Eurosport 1

21,15 ч Тенис, турнир във Виена MAX sport 1

21,15 ч Футбол, "Ал Ахли" - "Ал Гарафа" "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, "Кремонезе" - "Удинезе" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Алавес" - "Валенсия" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Уест Хем" - "Брентфорд" "Диема спорт" 2

2,00 ч NHL, "НЙ Рейнджърс" - "Минесота" MAX sport 2

"Арда" посреща днес "Септември".
