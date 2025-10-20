Казийски: "Левски" заслужаваше да спечели трофея

Българската волейболна звезда от световен ранг Матей Казийски коментира загубата на "Локомотив Авиа" от "Левски" с 1:3 във финала за Суперкупата. 41-годишният посрещач игра за пловдивчани в турнира, а от тази седмица продължава с турския "Халкбанк" на треньора Радостин Стойчев и с бившия капитан на националния Цветан Соколов в състава.

"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на "Левски", заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм", коментира Казийски.

"Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Все пак шампионатът предстои, тепърва започва. Желая на "Локомотив" само победи", каза още Матей.

Попитан дали би се върнал в пловдивския Локомотив след "Халкбанк", Матей Казийски отговори: "Силно вероятно. Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак."

"Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Борбеност и страхотен дух на терена. Има върху какво да се работи във всички отбори, които видях, но със сигурност нивото е прилично", коментира ветеранът видяното в турнира.