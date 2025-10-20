Милена Тодорова 11-а пред 50 000 в Мюнхен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милена Тодорова зае 11-о място в суперспринта на престижното градско състезание по летен биатлон Loop One в Мюнхен, като рубежа бе на олимпийския стадион, на който имаше 50 000 зрители.

В серията тя с 1 грешка в двете стрелби се нареди втора след италианката Луиза Витоци (0).

В основното състезание, в което влязоха 15 елитни биатлонистки, Милена вървеше чудесно до последната четвърта стрелба със само 2 пропуска. Там обаче още 3, което я прати 11-а.

Спечели Витоци (2). В класирането по преминаването на трасето - 5 обиколки по 1,8 км, Милена е 6-а на 15,1 сек от най-бързата - Ана Магнусон (Шв).

Лора Христова, Владимир Илиев и Благой Тодев не преминаха квалификацията.

В края на август Тодорова взе бронз от подобно състезание в Дрезден (Гер).