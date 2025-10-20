Диего Форлан приет в болница в тежко състояние

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият нападател на "Атлетико" (Мадрид) и "Манчестър Юнайтед" Диего Форлан беше приет по спешност в болница, след като получи сериозна контузия по време на мач на ветерани, съобщава The Sun.

46-годишният уругвайски футболист играеше за отбора на "Олд Бойс" в турнира "Лига Университария" ( възрастова категория 40+), когато се сблъска с противников играч и падна, изпитвайки силна болка. Медиците бързо хоспитализираха Форлан, който беше диагностициран с тройни фрактури на ребрата и частичен пневмоторакс - частично колабирал бял дроб.

Лекарите бяха принудени да дренират течност от плевралната кухина. Въпреки тежкото нараняване, Форлан не обвинява съперника си. "Беше инцидент. Нямаше умисъл", цитира думите му семейството му.

Състоянието на Форлан в момента е стабилно.Уругваецът се оттегли от професионалния футбол през 2018 г., а в последно време се пусна в тениса, където участва на двойки в професионални турнири.