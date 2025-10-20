ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След намесата на омбудсмана ЕС призна капитанските...

"Барса" няма да купува нови през зимата

Деко СНИМКА: ФЕЙСБУК

Спортният директор на "Барселона" Деко заяви, че клубът няма намерение да участва активно в зимния трансферен пазар.

"Направихме всичко, което искахме и можехме през летния прозорец. Много от футболистите се нуждаят от време, за да се върнат в игра. Привличането на играчи през зимата не е част от плановете ни", цитира Деко радио "Кадена Сер".

"Барселона" в момента е втори в Ла Лига с 22 точки след девет мача, на две точки от лидера "Реал". В следващия кръг двата гранда ще направят поредното "Ел Класико" в Мадрид.

