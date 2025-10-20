ФИФА може да промени правилото за засада преди световното първенство

ФИФА може да промени правилото си за засада преди световното първенство през 2026 г., съобщава Mundo Deportivo, цитирайки бившия рефер Едуардо Итуралде Гонсалес.

Въпросното правило за засада е известно като "Закон на Венгер", разработено от бившия мениджър на "Арсенал" Арсен Венгер, който сега е директор на ФИФА за развитие на световния футбол

Според инициативата на Венгер, засада ще се отсъжда само ако има видима празнина между нападателя и защитника. Ако играчите са припокриват дори частично (например, ако петата на нападателя е на едно ниво с ходилото на защитника) - тогава няма да има засада.

"В края на октомври или ноември експертна комисия, състояща се от 23 играчи и 11 съдии, ще разглежда новите предложения. И най-интересното е, че тази комисия се председателства от самия Венгер. Ако идеята премине този етап, тя се представя на годишното събрание на 20 януари, а след това и на общото събрание, което се провежда в края на февруари или началото на март. 95% от предложенията, които достигат до този етап, обикновено се одобряват", отбеляза Итуралде.