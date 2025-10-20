ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След намесата на омбудсмана ЕС призна капитанските...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21539405 www.24chasa.bg

"Нотингам" преговаря с бивш мениджър на "Евертън"

888
Ангелос Постекоглу Снимка: сайт на "Тотнъм"

Бившият мениджър на "Евертън" Шон Дайч е гласен за поста в "Нотингам Форест", който уволни австралийския треньор Ангелос Постекоглу след загубата с 3:0 от "Челси" от 8-ия кръг на английската Висша лига. Според Sky Sports се водят активни преговори, след като преди това италианецът Роберто Манчини е отказал на шефовете на тима.

Ангелос Постекоглу е начело на отбора от 9 септември тази година. За 39 дни под негово ръководство "Нотингам" стигна до равенства два пъти и загуби шест от осем мача във всички състезания.

Последната работа на Шон Дайч беше в "Евертън". 54-годишният мениджър напусна клуба от Ливърпул през януари 2025 г.

Ангелос Постекоглу Снимка: сайт на "Тотнъм"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)