"Нотингам" преговаря с бивш мениджър на "Евертън"

Бившият мениджър на "Евертън" Шон Дайч е гласен за поста в "Нотингам Форест", който уволни австралийския треньор Ангелос Постекоглу след загубата с 3:0 от "Челси" от 8-ия кръг на английската Висша лига. Според Sky Sports се водят активни преговори, след като преди това италианецът Роберто Манчини е отказал на шефовете на тима.

Ангелос Постекоглу е начело на отбора от 9 септември тази година. За 39 дни под негово ръководство "Нотингам" стигна до равенства два пъти и загуби шест от осем мача във всички състезания.

Последната работа на Шон Дайч беше в "Евертън". 54-годишният мениджър напусна клуба от Ливърпул през януари 2025 г.