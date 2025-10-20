Лидер на "Юнайтед": Срамно е да чакаме над година за 2 поредни победи

Срамота е да чакаме толкова дълго за две поредни победи, сега трябва да покажем постоянство.

Това каза най-скъпия защитник в тима на "Манчестър Юнайтед" Хари Магуайър. Именно бранителят донесе победата 2:1 над "Ливърпул". По този начин "червените дяволи" за първи път спечели два поредни мача във Висшата лига от края на сезон 2023/24.

"През последните три или четири години показвахме подобно представяне, а в следващия мач отново губехме. Има много области, в които можем да направим повече, удържахме се и се защитавахме през последните 30 минути. Ще го анализираме. Мениджърът се стреми към съвършенство, така че съм сигурен, че ще иска да играем по-добре, отколкото през второто полувреме. Страхотна борба, голям дух, голяма победа, но трябва да продължим напред", коментира Магуайър,