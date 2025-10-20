Виктория Томова с едно място нагоре в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста по тенис за жени и заема 126-а позиция с 615 точки. През миналата седмица 30-годишната софиянка бе елиминирана от хърватката Антония Ружич в първия кръг на квалификациите на турнира в Нинбо, Китай.

Преди две седмици Томова преодоля британката Кейти Боултър в първия рунд на квалификациите в Ухан, след което българката загуби срещу рускинята Полина Кудерметова.

Арина Сабаленка (Беларус) остава начело на световната ранглиста на УТА с 10390 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8703, Коко Гоф (САЩ) със 7863, Аманда Анисимова (САЩ) с 5914 и Джесика Пегула (САЩ) с 5183. Джасмин Паолини и шампионката от Нинбо Елена Рибакина са зад тях след скок с две места, измествайки Мадисън Кийс (САЩ) до осмо.

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 10390 точки

2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 8703 точки

3. (3) Коко Гоф (САЩ) 7863 точки

4. (4) Аманда Анисимова (САЩ) 5914 точки

5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 5183 точки

6. (8) Джасмин Паолини (Италия) 4525 точки

7. (9) Елена Рибакина (Казахстан) 4505 точки

8. (7) Мадисън Кийс (САЩ) 4395 точки

9. (6) Мира Андреева (Русия) 4319 точки

10. (10) Екатерина Алекснадрова (Русия) 3375 точки

българките:

126. (127) Виктория Томова 615 точки

307. (308) Лиа Каратанчева 210 точки

323. (316) Изабелла Шиникова 196 точки

362. (357) Денислава Глушкова 164 точки

429. (420) Елизара Янева 129 точки

459. (490) Гергана Топалова 113 точки

486. (469) Росица Денчева 107 точки

549. (548) Лидия Енчева 88 точки

694. (685) Ива Иванова 55 точки

886. (877) Юлия Стаматова 29 точки

1220.(1221) Беатрис Спасова 10 точки

1255.(1257) Мелис Расим 9 точки

1322.(1324) Диа Евтимова 7 точки

1377.(1385) Виктория Велева 5 точки

1402.(1369) Дария Великова 5 точки

1463.(1470) Валерия Гърневска 3 точки

двойки:

1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 9235 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8700 точки

3. (3) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 7705 точки

4. (4) Сара Ерани (Италия) 7195 точки

4. (4) Джасмин Паолини (Италия) 7195 точки

6. (6) Габриела Домбровски (Канада) 7053 точки

7. (7) Елена Остапенко (Латвия) 5925 точки

8. (8) Вероника Кудерметова (Русия) 5735 точки

9. (9) Елизе Мертенс (Белгия) 5630 точки

10. (10) Су Вей Сие (Тайван) 5618 точки

българките:

181. (179) Виктория Томова 438 точки

186. (184) Лиа Каратанчева 432 точки

356. (331) Изабелла Шиникова 217 точки

602. (595) Росица Денчева 107 точки

758. (757) Гергана Топалова 69 точки

776. (776) Ива Иванова 66 точки

866. (869) Денислава Глушкова 52 точки

941. (943) Уляна Храбавец 43 точки

961. (941) Юлия Стаматова 40 точки

1032.(1028) Алекса Каратанчева 34 точки

1060.(1052) Лидия Енчева 32 точки

1064.(1054) Диа Евтимова 32 точки

1073.(1364) Беатрис Спасова 31 точки

1087.(1076) Елизара Янева 30 точки

1178.(1169) Дария Великова 25 точки

1327.(1317) Ралица Александрова 17 точки

1327.(1317) Валерия Гърневска 17 точки

1426.(1419) Йоана Константинова 14 точки

1450.(1444) Йоана Монева 14 точки

1467.(1461) Мелис Расим 13 точки

1515.(1501) Ванеса Влахова 11 точки

1620.(1611) Анджелина Костова 8 точки

1664.(1658) Галена Кръстенова 5 точки

1164 (1664) Александра Матева 5 точки