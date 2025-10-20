Греъм Потър стана селекционер на Швеция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Греъм Потър стана селекционер на шведския национален отбор. Англичанинът заменя на поста бившия датски нападател Йон Дал Томасон.

Бившият треньор на "Уест Хем" поема отбора като последен в група "В" на световните квалификации два мача преди края. Шведите са само с 1 точка, на 6 зад Косово два мача преди края.

50-годишният Потър е с договор само до края на квалификационния цикъл и евентуално класиране на Швеция на плейоф. Неговият първи мач е срещу лидера в групата Швейцария на 15 ноември.

Англичанинът има седемгодишен престой в местния "Йостерсунд". След това той води "Суонси", "Брайтън", "Челси" и "Уест Хем".