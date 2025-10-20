Страхотно меле отмени дерби за национала Краев в Израел

Футболното дерби на Тел Авив между местните "Ароел" и "Макаби", по програма в неделя вечерта, беше отменено заради обществени безредици и сблъсъци на насилие, съобщи израелската полиция в специално съобщение за медиите, предава БТА.

Мачът от 7-ия кръг на местната Елитна Лигат-Ал трябваше да се състои на стадион "Блумфийлд", който се споделя от двата отбора по принцип, но символичен домакин според програмата трябваше да бъде "Апоел". Именно за домакините като титуляр трябваше да започне и българският национал Андриан Краев.

Полицията допълни също така, че 12 цивилни и трима полицаи са били ранени по време на сблъсъците, а други деветима са били арестувани. Феновете са използвали в атаката си с полицията димки, бомбички и фойерверки.

"Hapушаване на обществения ред, бунтове, неподчинения, ранени полицаи и щети по инфраструктурата – това не е футболен мач, а а неспазване на законите и обществените порядки и сериозно насилие срещу обществото", се казва в становището на полицейския префект на Тел Авив.

Всичко започна минути преди началото на срещата, а полицията взе решение да отмени мача и издаде заповед към футболната администрация.