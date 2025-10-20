ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сенегалски вратар намерен мъртъв след отвличане

Пистолет СНИМКА: Pixabay

18-годишният сенегалски вратар Шейк Туре е намерен мъртъв в Гана. Според Footmercato футболистът може да е бил измамен от група престъпници, които са го отвлекли, след като са му предложили фалшив пробен период и подписване на договор с професионален клуб в Гана.

Похитителите са поискали откуп от семейството на футболиста, което не е успяло да събере поисканата сума. След това младият вратар вероятно е бил убит от престъпниците.

Сенегалското министерство на външните работи и Министерството на сенегалците в чужбина обявиха съвместно разследване с ганайските власти на убийството.

