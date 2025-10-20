Национален вратар с тежка контузия

Иван Дюлгеров ще пропусне всички мачове до края на сезона, след като се е контузил тежко. Новината за травмата му беше съобщена от старши треньора на клубния му тим "Шериф" (Тираспол) Вадим Скрипченко на пресконференцията след мача от 16-ия кръг на молдовското първенство срещу "Спартаний Спортул" (Селемет), завършил 5:0.

Според Скрипченко, че роденият във Варна български национал, пазил дълго време за "Черно море", е скъсал кръстни връзки на коляното, което означава, че няма да играе до края на сезона.

26-годишният Иван Дюлгеров през лятото се раздели със скандал с ЦСКА, където изкара една година, а през тази кампания е записал 10 мача в първенството на Молдова от 16 възможни, както и шест в европейските клубни турнири.