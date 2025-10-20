ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бурно строителство в Кърджали, но много жилища са ...

Дембеле се завърна в "Пари Сен Жермен" след месец и половина

Нападателят на “Пари СЖ” Усман Дембеле триумфира със “Златната топка” в парижкия театър “Шатле”. СНИМКА: GETTY IMAGES

Усман Дембеле е готов да се завърне в състава на "Пари Сен Жермен", след като беше включен в групата на защитаващия трофея си френски тим за гостуването на "Байер" в Леверкузен в Шампионската лига във вторник.

Носителят на "Златната топка", който получи контузия на подколянното сухожилие на 5 септември, ще бъде в групата от 21 души, заедно с централния защитник Маркиньос, който се завърна от контузия на бедрото след почти четириседмично лечение.

Нападателят Дембеле все още не е играл в Шампионската лига този сезон. ПСЖ спечели първите си два мача и без него.

