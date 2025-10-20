Наш колоездач спечели престижно състезание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младият български колоездач Николас ван дер Мерве постигна победа в едно от най-престижните юношески състезания в света.

18-годишният държавен шампион триумфира в индивидуалния старт по часовник Chrono des Nations U19, която е с категория 1.1. Той измина дистанцията от 26,74 километра със старт и финал в Ле-з-Ербие (Фр) за 33 минути и 12 секунди, като разви средна скорост от 48,325 км/ч.

Втори на 14 секунди остана чехът Якуб Патраш, а трети на 16 секунди се нареди представителят на домакините Люк Ройер.