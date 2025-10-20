Травмата продължава да мъчи Родри

Звездният халф на "Манчестър Сити" Родри ще пропусне предстоящите през тази седмица мачове с "Виляреал" (Шампионска лига утре) и "Астън Вила" (английска Висша лига), тъй като все още не е възстановен от травмата в бедрото, която го мъчи в последно време. Това обяви мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола.

29-годишният Родри, който пропусна почти целия минал сезон заради тежка травма в коляното, получи настоящия проблем в мача с "Брентфорд" на 5 октомври. Той не игра за Испания в световните квалификации с Грузия и България, както и в мача на с "Евертън" през изминалия уикенд.

"Не мисля, че Родри ще бъде готов за мачовете с "Виляреал" и "Астън Вила". Контузията му не изисква дълготрайно отсъствие, но става дума за мускулен проблем и ние трябва да бъдем внимателни", каза Гуардиола.