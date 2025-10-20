Владо Николов след триумфа на "Левски": Еуфорията от лятото се усеща

Единият от президентите на "Левски" и волейболна легенда на България Владимир Николов бе, разбираемо, щастлив след защитата на трофея от Суперкупата с 3:1 над "Локомотив Авиа" (Пловдив) пред пълната до откат зала "Левски София".

„Това беше празник за любимия ни спорт. Пълна зала, емоции, стари и нови главни герои, много млади хора и деца. Еуфорията от лятото (миналия месец волейболистите на България станаха световни вицешампиони) се усеща и това ме прави много щастлив. Трофеите на моя любим клуб се увеличават и това е нашият стимул да продължаваме.

Стана един страхотен двубой. Изключително сме щастливи за този старт. Радвам се, че успяхме да спечелим. Слави Гоцев игра прекрасно в третия гейм. Той даде необходимата енергия, което беше феноменално", сподели Владо Николов.