Бурно строителство в Кърджали, но много жилища са ...

Ясни са съперниците на Александър Василев на "Мастърс" за юноши

Александър Василев по време на финала на US Open Снимка: Startphoto

Изтеглен бе жребият за финалния турнир "Мастърс" по тенис при юношите за сезона. Мачовете започват в сряда в Чънду (Кит).

Водачът в световната ранглиста и шампион от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов не участва, но поставен под №1 все пак е българин. Финалистът от откритото на САЩ  Александър Василев е в група с Якопо Васами (Ит), Яник Теодор Александреску (Рум) и Оскари Палданиус (Фин). 

В другата са Андрес Сантамария Роч (Исп), Макс Шонхаус (Гер), Джак Кенеди (САЩ) и Бенджамин Уилуерт (САЩ), чиято майка е бивша тенисистка от Пловдив.

Играе се всеки срещу всеки, като първите двама продължават на полуфиналите. 

