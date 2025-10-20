Швейцарец от "Левски": Не съм си представял, че ще играя срещу Матей Казийски

Новият швейцарски диагонал на волейболния шампион "Левски" Юлиан Вайзиг вдигна трофей след само 2 мача със "сините". Те спечелиха Суперкупата след 3:1 над "Локомотив Авиа". В редиците на пловдивчани ца турнира бе българската звезда от световен ранг Матей Казийски. От днес той е играч на турския "Халкбанк".

"Мисля, че основното за победата беше, че продължавахме да натискаме до край и се борихме. И публиката беше много ключова. В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата. Със сигурност не съм си представял, че ще играя срещу Матей Казийски. Беше чест за мен.

Да, бях болен два пъти през последните седмици и пропуснах много тренировки, но всички в "Левски" са много добронамерени и нямам никакви проблеми. Всичко е много добре.

Това, което видях като ниво тук, ми хареса много. Бях изненадан колко популярен е волейболът у вас. В Швейцария става все по-популярен, но тук има много луди фенове", сподели Вайзиг.