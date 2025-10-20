Без травми в ЦСКА след втората победа за сезона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА проведе възстановителна тренировка след победата над "Добруджа" с 1:0 като гост. Футболистите, които попаднаха в групата за двубоя, нямат сериозни здравословни проблеми и ще продължат подготовка за следващия шампионатен сблъсък, съобщиха от клуба.

Победата над новака в елита бе едва втора за "червените" от началото на сезона.

Утре (21 октомври) играчите на Христо Янев имат почивен ден, а от сряда ще стартират активни занимания на клубната база в Панчарево. В дните до предстоящия мач срещу "Берое" тимът ще тренира едноразово.

Мачът със старозагорския тим ще се играе на 26 октомври (неделя) от 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски".