Юрген Клоп: Може да се върна в "Ливърпул"

Юрген Клоп не изключва възможността да се завърне като мениджър в "Ливърпул". Германецът напусна "червените" през миналата година. А на поста го замени Арне Слот, който още в първия си сезон стана шампион на Англия.

В момента пък Клоп работи за "Ред Бул".

"Казвал съм и преди, че в Англия не бих водил друг отбор. Само "Ливърпул", така че теоретично е възможно. На 58 съм, така че мога да премисля решението ми след няколко години. Сега нямам никаква представа. Ако трябваше да дам окончателен отговор днес, той би бил отрицателен. Благодарен съм на Господ, че не ми се налага да го правя", каза той в интервю за The Diary of a CEO Podcast.