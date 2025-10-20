Двама от Несебър с призови места от балканското първенство по ветроходство

Двама състезатели на ОВК „Несебър 2000", част от отбора на България в 53-тото Балканско първенство по ветроходство, се окичиха с два медала от престижното спортно състезание. В клас „Фин" Златко Атанасов триумфира с първото място, а Анастас Петров се класира на трето място. В морското събитие, което се състоя в акваторията на Несебър, мериха сили общо 125 изявени състезатели от шест страни - Сърбия, Румъния, Северна Македония, Гърция, Турция и България.

На церемонията по награждаване на призьорите бе връчен и благодарствен плакет на кмета на Община Несебър Николай Димитров за съдействие при провеждане на 53-тото Балканско първенство по ветроходство.

Балканиадата се организира от Българската федерация по ветроходство и ОВК „Несебър 200" със съдействието на Община Несебър и Министерството на младежта и спорта.