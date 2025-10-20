Ново правило за засада за световното

ФИФА клекна на Тръмп, той ще каже за мачовете в Бостън

ФИФА ще предложи официално новото правило за засада да влезе в сила от идното лято, твърди испанското радио “Седена Сер”. Заседанието на борда по правилата обикновено е през май и всички новости влизат в сила преди началото на сезона.

Новото правило носи името на Арсен Венгер, който отдавна натиска засада да има, ако нападателят е изцяло зад защитника. Или с други думи, ако ВАР установи, че има сантиметър припокриване, този път ще се дава предимство на атакуващия тим. В момента то е точно обратното.

Според испанската медия всички експерименти са минали успешно и правилото трябва да бъде приложено. Така ще вдигне рязко резултатността в мачовете.

ФИФА клекна официално пред Доналд Тръмп. Американският президент преди дни заплаши, че ще отнеме мачовете от световното на Бостън и олимпиадата от Лос Анджелис, ако не бъдат спрени бунтовете срещу изпратените от него войски в двата града. Тръмп твърди, че там има проблеми, докато кметовете, които са от Демократическата партия, казват, че това е лъжа.

“Местните власти имат правото да определят домакинските градове според изискванията си за сигурност”, обяви ФИФА.

Световната централа отново уважи бившия вицепрезидент на БФС Михаил Касабов. Той бе главен делегат на финала на световното за младежи до 20 години в Чили между Мароко и Аржентина. Африканците спечелиха историческа първа титла в историята си след 2:0 с голове на Ясир Забири от португалския “Фамаликао”. Така мароканците записаха пореден успех след 1/2-финала при мъжете. А за младежкия тим в местната федерация отговаря бившият халф на ЦСКА Мурад Хидиует.

