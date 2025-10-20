Наско Сираков отива при Гонзо заради Вуцов

Мажоритарният собственик на “Левски” Наско Сираков приема поканата, отправена му от БФС заради случая Вуцов. Както е известно, стражът на “сините” временно се отказа от националния отбор. Причината - не се чувства желан в тима, както и се оплака от психологически натиск.

Това накара лично президента на БФС Георги Иванов-Гонзо да извика шефовете на клубния на Вуцов тим - Наско Сираков и Даниел Боримиров. Очаква се срещата да се проведе утре по обяд на базата в “Бояна”. А на нея да присъстват ябълката на развода Вуцов и селекционерът на България Александър Димитров.

В същото време асоциацията на българските футболисти изрази пълната си подкрепа към отказалия си временно от националния тим вратар.

“Готови сме да осигурим психологическа и юридическа помощ на Светослав Вуцов, ако самият той пожелае. Мястото му е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще. Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор.

Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните”, се казва в позиция на асоциацията.