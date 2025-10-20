Веласкес - жокерът на “Левски”

Едва ли вече има фен на “Левски”, който може да упрекне за нещо Хулио Веласкес. Испанският специалист бе приет от мнозина с насмешка, когато бе представен за заместник на Станислав Генчев в началото на годината. Сега обаче 44-годишният наставник е сочен за точния човек начело на “сините”. И то с право. А с решенията си на пейката Веласкес показа, че напълно заслужи новия си договор, който подписа в навечерието на двубоя с “Черно море”.

С ходовете си от началото на сезона роденият в Саламанка спец ясно даде да се разбере, че страх у него няма. И неговият “Левски” е готов за нещо по-различно през кампанията, а именно прекъсване на доминацията на “Лудогорец”.

Не бяха един или два случаите, в които с наглед странните за повечето разбирачи действия на Веласкес “Левски” взимаше своето. Така например в няколко срещи испанецът остави на скамейката Марин Петков - един от най-добрите в състава си. И щом му даде шанс на терена, националът на България се отплаща - я с гол, я с асистенция. Така Петков си заслужи прозвището “жокерът на “Левски”.

При успеха 3:1 над “Черно море” в неделя обаче жокерът бе друг. На почивката Веласкес предприе едно от най-нестандартните решения, откакто застана начело на столичани, след като отборът му губеше 0:1. И доказа клишето, че треньорите вадят заплатата си на почивката. След трагичните за “сините” 45 мин на “Тича” наставникът извади крайния бранител Алдаир. На негово място влезе още един централен нападател - Борислав Рупанов, който застана до Мустафа Сангаре - ход, който ясно подсказва, че Веласкес иска победата, без значение че отборът му не играе добре. Това разбърка изцяло схемата на игра на “Левски”, а номиналното крило Радослав Кирилов бе пратен да играе като бек. А действията на наставника дадоха резултат. И “Левски” запази първото място. А на всичкото отгоре край тъчлинията има най-големия си жокер - треньора.