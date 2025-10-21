Бахрейн също се намесва в битката за Карлос Насар

Смяна на националността застрашава участието му в Лос Анджелис

Бахрейн също се е включил в битката за Карлос Насар срещу Катар и Саудитска Арабия. Олимпийският и трикратен световен шампион е обект на постоянен интерес от страна на богатите арабски държави, защото означава сигурни медали от големи първенства.

Почти сигурно е, че Карлос ще напусне страната ни по икономически причини. Защото парите, които са в рамките на 2 милиона долара, няма как да ги изкара в България

няма как

да ги изкара

в България

И всичко това няма нищо общо с отношенията му с федерацията.

Проблем обаче е смяната на националността точно в този момент. При разрешение от страна на България това може да стане мигновено. Заради стари сделки на федерацията по щанги по времето на Неделчо Колев с Азербайджан сега по правилник трябва да има такова освен от централата и от БОК, и от Министерството на младежта и спорта. И едва ли някой ще си сложи главата в торбата с подобно разрешение.

В противен случай се чака 2 години след последното участие на спортиста за държавата, която напуска. Или

Карлос ще бъде

с права чак

за световното

през 2027 г.

Или ще е пропуснал началото на квалификациите за олимпиадата в Лос Анджелис. Световната федерация ще затегне раздаването на визи, след като категориите вече са 6, но броят на щангистите остава непроменен. Или почти е сигурно, че ще бъдат забравени континенталните квоти, както и т.нар. уайлдкард, които бяха разпределяни в миналото. Само първите осем в ранглистата, и то при участие на един куп задължителни състезания, ще имат право да вдигат на олимпиадата.

През последните години Бахрейн стана сила в спорта благодарение на натурализирани спортисти. Реално всички олимпийски медали на тази държава са от такива.

За първи път се заговори за Бахрейн в Пекин през 2008 г., когато мароканецът с техен паспорт Рашид Рамзи спечели бягането на 1500 метра, но след това изгърмя с допинг. Забранените вещества обаче носят първото злато в историята 4 години по-късно в Лондон. Етиопката Мирям Юсуф Джамал завърши трета, но след това с допинг бяха хванати туркините Асли Закир Алптекин и Гамзе Булут и МОК обяви Джамал за шампионка. В Рио през 2016 г. кенийката Рут Джебет стана първа на 3000 метра с препятствия, а нейната сънародничка Юнис Кирва - бронзова в маратона.

Миналата година

в Париж

игрите бяха

най-успешните Бахрейн спечели две титли - кенийката Винфред Матиде Яви на 3000 метра с препятствия в атлетиката и борецът Ахмед Тажудинов в категория до 97 килограма в свободния стил. Тажудинов е роден в Гергебил, Дагестан. Нигерийката Сайва Еид Насер бе изпреварена само от доминиканката Марилейди Паулино в спринта на 400 метра. А арменецът Гор Минасян взе първия в историята медал в щангите, като стана трети при свръхтежките след безспорните фаворити Лаша Талахадзе (Грузия) и бившия си сънародник Вараздат Лалаян.

Катар иска

Карлос

от години

Дори преди игрите в Париж се появиха твърдения, че са пожелали него, Божидар Андреев и Мартин Тошев, за да изградят нов отбор. Тази държава има традиция с български щангисти. През 1999 г. бившият депутат Орлин Ризов реализира сделка за 1 милион долара, като изпратихме цял отбор с треньора Златин Иванов, за да се постави основата на този спорт в Доха.

Така се родиха един куп куриози. Като например

братя да се

състезават

за различни

държави

- Златан Ванев вдигаше за България, а батко му Васил - за Катар. През пролетта на 1999 г. Петър Танев стана европейски шампион в Ла Коруня през пролетта, а след това световен през есента за друга държава като Бадър Салем Сайеф.

Ангел Попов спечели едва втория в историята на Катар олимпийски медал, като взе бронз в Сидни през 2000 г., а след три години им донесе и световна титла като Саид Саиф Салем. 2 години преди него на шампионата на планетата триумфира и Андрей Иванов под името Надер Суфиян Абас.

Най-много медали за катарците взе асеновградчанинът Яни Мърчоков като Джабер Саид Салем. Той стана световен шампион в Анталия през 2001 г. при свръхтежките, втори в Атина през 1999 г. и бронзов медалист в Доха през 2005 г. и Чанг Мей през 2007 г. Стана и четвърти на олимпиадата в Сидни. За катарците вдигаха още Любо Иванов и Валентин Саров.

Саудитска Арабия

също има

българска връзка

в щангите. Там работи треньорът Константин Даров, бивш наставник на младежкия национален отбор. По негово време Иван Стоицов и Демир Демирев станаха световни шампиони при младите.

