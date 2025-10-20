Херо поема "Ботев" (Пд) на 17 ноември

Димитър Димитров ще бъде новият старши треньор на "Ботев" (Пловдив), потвърдиха в официално изявление от футболния клуб.
Специалистът ще подпише своя договор с "жълто-черните" на 17 ноември, когато официално ще поеме "канарчетата".
"Привърженици на най-стария футболен клуб в България,
Ръководството на ПФК "Ботев" (Пловдив) официално обявява, че нов старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров–Херо.
Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното му встъпване в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.
Димитър Димитров е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.
Ръководството на клуба вярва, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, "Ботев" ще поеме по пътя на стабилността и възхода.
Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб", написаха от клуба.
В момента "Ботев" е воден временно от Иван Цветанов след оставката на Николай Киров.