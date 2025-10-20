Не всичко е пари - рибарско градче с 1379 жители стана шампион на Швеция (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Че все още не всичко е пари във футбола, доказа отборът на южното рибарско градче Мелбю (население 1379 души), което стана шампион на Швеция тази вечер.

Едноименният тим припомни за романтиката на най-великата игра с топка след победа с 2:0 като гост на гранда "Гьотеборг", в чийто състав бе бившият норвежки халф на ЦСКА Тобиас Хайнц.

Така 3 кръга преди края на сезона "Мелбю" има на върха в класирането 11 точки повече от втория "Хамарби" и съответно е недостижим.

Клубът има изключително скромен бюджет.

Иначе отборът е създаден през 1939 г., а от 2019-а играе в елита на Швеция.