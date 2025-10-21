Алекс Николов с взривен старт в Италия - 30 точки за победа над Илия Петков и Георги Татаров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Топреализаторът на световното във Филипините, където националният ни тим спечели сребърните медали - Алекс Николов, пренесе чудесната си форма и в италианския волейболен елит.

В първия кръг неговият "Лубе" прие в българско дерби "Гротадзолина" на други двама вицешампиони на планетата - Илия Петков и Георги Татаров, и го надви с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23).

Победната точка бе дело на Алекс, с която той закръгли си на впечатляващите 30 (4 аса, 1 блок).

Петков завърши с 6 (3 блока), а Татаров реализира 4 (1 блок).