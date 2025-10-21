"Левски" спечели 6 от последните 7 трофея в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистите на “Левски” спечелиха трета поредна суперкупа на България и с това вече окончателно “сините” може да бъдат определени като хегемон у нас.

Причината - възпитаниците на старши треньора Николай Желязков вдигнаха 6-и от разигралите се последни 7 големи трофея. Те не успяха да вземат само купата в началото на миналата година, когато загубиха финала срещу “Дея спорт”.

Този срещу “Локомотив Авиа” е показателен, че въпреки промените в “Левски” са направили нужното, за да защитят нивото си от предходния сезон, в който записаха исторически златен требъл.

“Сините” бяха напуснати от основни фигури като реализатор номер 1 Венислав Антов (диагонал) и посрещача Владимир Гърков. Освен това във въпросния финал “Левски” трябваше да се изправи срещу един от най-добрите волейболисти в историята на българия - Матей Казийски. Навършилият миналия месец 41 г. ас подсили пловдивчани, както се оказа - само за турнира.

И в залата на “сините” Казийски демонстрира класата си, но това не бе достатъчно на “Локомотив Авиа” за нещо повече от спечелването на първия гейм.

Въпреки това левскарите направиха нужното, за да подобрят играта си и в следващите 3 да покажат, че към момента са хегемони у нас.

Това бе признато и от Казийски, който заяви, че “сините” заслужено са вдигнали трофея.

Казийски ще продължи сезона в турския “Халкбанк” с треньор Радостин Стойчев и Цветан Соколов в състава.