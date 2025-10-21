Бивш нападател на "Лудогорец" с български паспорт пак вкарва във Висшата лига

Бившият нападател на "Лудогорец" Игор Тиаго се разписа за победата на "Брентфорд" над "Уест Хем" с 2:0 като гост в мач от 8-ия кръг на английската Висша лига. За бразилеца това бе петият гол в седем мача за тима през този сезон.

Тиаго уцели гредата в 31-а минута, но след това отбеляза в 43-тата минута. До края на полувремето Тиаго отбеляза още веднъж, но попадението бе отменено заради тънка засада.

24-годишният бразилец, който има и български паспорт, се превърна в рекорден трансфер за "Лудогорец". Преди две години и половина отиде в "Брюж" за 4 млн. евро, но след това бе продаден на "Брентфорд" за 25 млн. евро, а тима от Разград прибра 20 процента от трансфера.

Второто попадение за гостите, които отправиха цели 17 удара към вратата на домакините, реализира Матиас Йенсен в добавеното време на мача.

"Брентфорд" има 10 точки в актива си и излезе на 13-ото място в класирането, докато "Уест Хем" записа четвърти пореден мач без успех и с 4 точки е на предпоследното 19-о място.