Синът на Роналдо повикан в националния на Португалия до 16 г. за първи път

Кристиано Роналдо дош Сантош - 15-годишно крило на саудитския "Ал Насър", получи покана за националния отбор на Португалия до 16 години, обявиха от местната федерация. Това е дебютната повиквателна на младия нападател в националния отбор в тази възрастова група.

Синът на петкратния носител на "Златната топка" ще играе в тернира "Фед Къп", който ще се проведе в Анталия. Португалия ще се изправи срещу отборите от същата възрастова група на домакина Турция, Англия и Уелс.

Роналдо-младши изигра първия си международен мач на 13 май 2025 г. срещу Хърватия, но в неговата си възрастна група.