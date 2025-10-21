ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежки национал отличник в САЩ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21547141 www.24chasa.bg

"Форест" назначи познато име за треньор

1228
Анге Постекоглу се задържа на поста само 39 дни и загуби шест от осемте мача на "Форест". СНИМКА: РОЙТЕРС

"Нотингам Форест" официално назначи бившия мениджър на "Евертън" Шон Дайш за нов мениджър, обяви клубът от Висшата лига.

"Бившият играч от школата на "Форест" се присъединява към клуба с договор до лятото на 2027 г. и ще поеме първия си мач в четвъртък вечер, когато „червените" се изправят срещу "Порто" в Лига Европа", се казва в изявление на "Форест".

"Нотингам" остана без треньор в събота, когато отборът отстъпи с 0:3 от "Челси" и клубният собственик Евангелос Маринакис освободи Ангелос Постекоглу минути след последния съдийски сигнал. Бившият треньор на "Тотнъм" се задържа на поста само 39 дни и загуби шест от осемте си мача начело на англичаните.

Анге Постекоглу се задържа на поста само 39 дни и загуби шест от осемте мача на "Форест". СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса