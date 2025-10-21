Турци представиха Матей Казийски

Матей Казийски официално е играч на турския "Халкбанк".

По този начин легендарният роден волейболист се завръща в клуба от Анкара 11 години по-късно. В тима Казийски ще си партнира с бившия капитан на националния ни отбор Цветан Соколов, а наставник на тима е бившият ни селекционер Радостин Стойчев.

Казийски записа два мача за родния "Локомотив Авиа" в турнира за Суперкупата, като пловдивчани загубиха финала срещу "Левски", а Матей бе избран за "Играч на публиката".

"Нашият клуб, продължавайки подготовката си за новия сезон, постигна споразумение с българския посрещач Матей Казийски. Казийски, който игра за спортен клуб "Халкбанк" през сезон 2013-2014 и спечели шампионата на Турската лига, купата на Турция и суперкупата, се завърна в нашия отбор след 11-годишно отсъствие. През цялата си кариера Казийски е играл за някои от най-добрите европейски клубове, постигайки значителен успех в множество престижни състезания, включително Шампионската лига на CEV и световното клубно първенство на FIVB. Той също така игра дълги години в националния отбор на България. Приветстваме Матей Казийски отново в нашия клуб и му желаем успех през този нов сезон, който ще прекараме заедно", написаха от "Халкбанк".