Роден в бежански лагер свири на "Лудогорец" в Европа

Финландският съдия Мохамед Ал Емара ще ръководи третата среща на "Лудогорец" в основната фаза на Лига Европа срещу "Йънг Бойс". Срещата в Швейцария е 23 октомври на стадион "Ванкдорф" от 22 часа.

Ал Емара е на 33 години и въпреки младата си възраст, е избиран шест пъти за съдия номер 1 в елитната лига на Финландия и то в анкета на футболистите – от 2018-а до 2023-а година включително.

Помощници на мача в Берн ще бъдат Турка Валяка и Мика Лампу, а четвърти съдия е Пейман Симани – всички от Финландия. Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са от Германия обаче. Главен ВАР-съдия ще бъде Бенямин Бранд, а асистент-ВАР е Йохан Пфайфер.

Родителите на Ал Емара са от Южен Ирак – регион, познат в историята като Месопотамия. През 1991-а година обаче те бягат от там и за известен период се установяват в бежанския лагер Рафха в Саудитска Арабия, където се ражда и Мохамед Ал Емара.

В момента работи и като преводач и участва в инициативи за борба срещу расизма, за които има и награди от президента на Финландия.

През този сезон 33-годишният арбитър има три международни мача, всичките в Лигата на конференциите. До момента не се е срещал с български футболни отбори по европейските терени.