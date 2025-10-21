Българин, играещ за САЩ, все по-близо до топ 50 в тениса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Роденият в България, но състезаващ се за САЩ - Васил Кирков, продължава да катери стълбата към най-добрите в света на тениса.

Асеновградчанинът записа ново рекордно класиране при двойките - вече е номер 63.

В края на миналата седмица Кирков и партньорът му Барт Стивънс загубиха финала в Стокхолм на турнира от сериите АТP 250. В спора за отличието тандемът загуби 3:6, 2:6 от Александър Ерлер и Робърт Галоуей.

От началото на годината Кирков и партньорът му записват отлични резултати - спечелиха 7 титли от сериите "Чалънджър". И в момента 26-годишният Васил е 24-и по спечелени точки от началото на сезона - огромен успех.

До края на сезона роденият в Асеновград тенисист ще участва в още няколко турнира и има реалния шанс да достигне до подножието на топ 50 на световната ранглиста.