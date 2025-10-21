ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежки национал отличник в САЩ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21547293 www.24chasa.bg

Лиа Каратанчева отпадна на старта в Керетаро

1000
Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите УТА 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева загуби от представителката на домакините Виктория Родригес с 2:6, 1:6 за 80 минути.

Опитната 30-годишна Родригес, която е достигнала до 113-ото място в световната ранглиста, стартира силно и след серия от пет поредни гейма поведе с 5:1, с което си осигури успеха в първия сет. Във втората част мексиканката започна с пробив, след което спечели подаването на съперничката си още два пъти в петия и в седмия гейм, за да триумфира.

22-годишната софиянка имаше проблеми на сервис, като допусна пет пробива и спечели едва 23 от 54 разиграни точки при собственото си подаване (43%) срещу 65% (41 от 63) в същия показател за Родригес.

Каратанчева все пак заработи 1200 долара и 1 точка за световната ранглиста, в която заема 307-ата позиция.

Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса