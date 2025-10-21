Младежки национал отличник в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежкият волейболен национал Алекс Къндев явно се е представил много добре в тренировките на "Лонг Бийч" през отминалата седмица.

20-годишният посрещач и Дейн Хилис получиха традиционните шампионски колани за отличници в тренировките.

"Лонг Бийч" се готви за сезона в колежанското първенство в САЩ, а той ще е втори за Къндев.

През миналата кампания Алекс бе съотборник в "Лонг Бийч" със Симеон Николов и Лазар Бучков, а тимът стигна до титлата.

Мони се премести в руския "Локомотив" (Новосибирск), а Бучков се завърна в "Левски".