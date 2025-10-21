Историческо за България - първи турнир по падел от календара на Международната федерация се проведе в София

Историческо събитие за България в един от най-бързо развиващите се спортове в света се проведе в София. За първи път страната ни беше домакин на международен турнир по падел под егидата на FIP (Международната федерация по падел). Паделът, който е вторият най-популярен спорт в Испания след футбола с около 6 милиона играчи към момента, се развива бурно и в България. Целта на Международната федерация е паделът да стане олимпийски спорт за игрите през 2032 г.

Развитието у нас стигна до знаково събитие – първи FIP турнир в България, който се проведе в Падел Клуб София в комплекс "Царско село". Както и в тениса, в падела също има категоризация на състезанията от профи тура, но в случая турнирите са Bronze, Silver, Gold и Platinum. Победителите в турнир от категория Bronze печелят 40 точки за световната ранглиста, от категория Silver – 80 точки, от категория Gold – 150 точки. В календара са включени и 4 мейджър турнира, както и финален турнир за най-добрите през годината.

В календара на Международната федерация по падел от 2025 г. е включен FIP Bronze Sofia в Падел Клуб София. Общо 61 двойки се регистрираха за участие в дебютното издание. Шампиони при мъжете станаха Денис Перино (Италия) и Игнасио Алборнос (Аржентина), победили във финала Алехандро Камеро (Испания) и Клемент Геенс (Белгия) с 6:3, 6:3. Алборнос е 54-и в световната ранглиста, а Перино – 57-и, като те бяха поставени под №1 в схемата.

Шампионите при мъжете Денис Перино (Италия) и Игнасио Алборнос (Аржентина)

С „уайлд кард" в основната схема при мъжете влязоха Тони Нейков и Вениамин Нив, Георги Стоянов и Евангелос Богрис (Гърция) пробиха през квалификациите, а като „щастливи губещи" от квалификациите на 1/16-финалите попаднаха още Никола Тупаров и Стоян Динчийски и Мартин Харизанов и Румен Горанов.

Шампионки при жените станаха испанките Паула Ферани Наталия Паниагуа, които спечелиха финала срещу сънародничките си Мария Тереза Гомес и Бианка Серехон с 6:4, 7:5.

Шампионките при жените Паула Ферани Наталия Паниагуа (Испания)

С „уайлд кард" в основната схема играха Карина Димова и Дияна Митева.

„Изключително сме щастливи, че имахме възможността да проведем първия международен турнир в България. Състезателите останаха впечатлени от условията, от кортовете в Падел Клуб София, от цялостната организация и конкуренцията. Имаше и участници на много по-високо ниво от категория Bronze. Най-голямата награда за нас е признанието, че се е получил турнир като за категория Gold. Този първи турнир от календара на Международната федерация по падел е много важна стъпка в развитието на спорта у нас", заяви председателят на Падел Клуб София Янош Брогли.