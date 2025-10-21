Срещата на високо ниво заради скандала със Светльо Вуцов не даде резултат, следва нова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес на базата в "Бояна" се проведе среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на "Левски" Наско Сираков, изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов.

Последният се отказа да пази за България след мачовете с Турция и Испания заради упражнен върху него тормоз. Димитров заяви, че такъв няма въпреки редицата му издънки.

Георги Иванов-Гонзо инициира заради проблема днешната среща. Тя обаче не даде резултат и ще бъде последвана от нова на не чак толкова високо ниво. Това става ясно от следния анонс са БФС:

"Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК "Левски" Божидар Митрев."