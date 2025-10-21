ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срещата на високо ниво заради скандала със Светльо Вуцов не даде резултат, следва нова

Светослав Вуцов бе най-добрият срещу Испания преди няколко дни. Ако не бяха изяви на вратаря ни, нашите със сигурност щяха да загубят с доста повече от 4 гола от актуалния европейски първенец. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Днес на базата в "Бояна" се проведе среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на "Левски" Наско Сираков, изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов.

Последният се отказа да пази за България след мачовете с Турция и Испания заради упражнен върху него тормоз. Димитров заяви, че такъв няма въпреки редицата му издънки.

Георги Иванов-Гонзо инициира заради проблема днешната среща. Тя обаче не даде резултат и ще бъде последвана от нова на не чак толкова високо ниво. Това става ясно от следния анонс са БФС:

"Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК "Левски" Божидар Митрев."

