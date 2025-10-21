Няма да гледаме Везенков в мач от Евролигата в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отборът на "Апоел" (Тел Авив) няма да продължи да играе мачовете си от Евролигата в столицата на България София.

Израелският тим, заедно с другият участник в турнира от тази страна - Макаби Тел Авив, който домакинства в Белград, получи разрешение да приема срещите от най-силния баскетболен турнир в Европа отново в Израел от 1 декември.

"Развълнувани сме да съобщим за завръщането на Евролигата в Израел от 1 декември 2025 година. Клубът иска да благодари на ръководството на Евролигата и на нейния шеф Паулиус Мотиеюнас за разбирането и подкрепата. Детайли около продажбата на билетите ще станат ясни скоро", заявиха от клуба.

Заради конфликта в Газа от октомври 2023 година насам отборите от Израел нямаха право да приемат на свой терен мачове от Евролигата.

Това значи, че феновете на баскетбола няма да може да гледат в София изявите на Александър Везенков и неговия "Олимпиакос". Гръцкият тим трябваше да гостува в София на израелците през следващата година.

До 1 декември за "Апоел" ще изиграе в София мачовете си с "Монако" (23 октомври), "Партизан" (29 октомври), "Баскония" (11 ноември), както и с "Реал" (Мадрид) (25 ноември), но този мач ще бъде в Ботевград.