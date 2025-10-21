"Байерн" преподписа с Компани

"Байерн" (Мюнхен) продължи с две години договора на треньора Венсен Компани, като той вече е обвързан с баварците до лятото на 2029, съобщиха от германския шампион в комюнике във вторник.

Белгиецът пое тима през лятото на 2024, за да смени Томас Тухел. Компани се наложи в "Байерн", като спечели 34-а шампионска титла на страната още в първия си сезон начело на тима.

"Благодарен съм, чувствам се оценен и искам да благодаря на "Байерн" за доверието и работната среда, която ми предложи още от първия ден. Имам чувството, че съм тук от дълго време и разбирам добре клуба", подчерта Венсан Компани в комюнике.

През настоящия сезон баварците спечели първите си 11 мача във всички турнири - седем в Бундеслигата, два в Шампионската лига, един за Купата на Германия и суперкупата на страна на името на Франц Бекенбауер. Това бе и вторият трофей, спечелен от белгийския специалист.