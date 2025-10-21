ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Василев играе с румънец в 10 ч в сряда на "Мастърс"

Александър Василев Снимка: Георги Палейков

Александър Василев ще играе срещу Яник Теодор Александреску (Рум) в първата си среща от финалния "Мастърс" на осемте най-добри тенисисти в света при юношите. Двубоят ще започне утре не преди 10 ч българско време, а всеки един мач на Василев може да гледате пряко в ефира на БНТ 3. Турнирът е от 22 до 26 октомври в Чънду (Китай).

Братовчедът на Григор Димитров е водач в Група „А", в която са още Якопо Вазами (Ит) и Оскари Палданиус (Фин). 

Шампионът на ITF Junior Finals 2025 ще спечели 1000 точки за световната ранглиста – толкова, колкото се присъждат и при титла в юношески турнир от "Големият шлем". Участниците ще получат и грантове за пътуване, които ще подпомогнат прехода им към професионалния тенис. 

През тази година Василев стана вицешампион на сингъл на US Open, стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на "Уимбълдън", игра четвъртфинал на „Ролан Гарос" и осминафинал на Australian Open. Също през тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания. Александър стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания).

Василев е третият българин, който ще играе на финалите на осемте най-добри юноши. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

