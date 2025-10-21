ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опасения за нова тежка травма на звездата ни в спо...

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21548545 www.24chasa.bg

Благодетелят на "Ботев" (Пд) помогна за спасението на "Спартак" (Варна)

1784
Илиян Филипов

Благодетелят на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов се включи в кампанията за спасението на "Спартак" (Варна). Бизнесменът се отчете с дарение от 5000 лева в кампанията "Аз съм Спартак".

Това стана ясно от съобщение на варненския клуб.

Както е известно "Спартак" трябва да събере сериозна сума, за да може клубът да запази елитния си лиценз.

"Илиян Филипов, основен спонсор на "Ботев" (Пловдив) дари 5 хил. лв. за спасението на "Спартак" (Варна)!

 "Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство.

Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя."

Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив!", написаха от варненския клуб.

Илиян Филипов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса