"Дисциплинарната" криза в "Челси" продължава

Въпреки убедителната победа с 3:0 над "Нотингам Форест" проблемите с дисциплината на игрището за "Челси" отново излязоха на преден план.

Вторият жълт картон на Мало Густо в 87-ата минута не повлия на крайния резултат, но постави още едно петно върху репутацията на лондончани, които продължават да трупат картони с висока, но и тревожна скорост.

С изгонването на мениджъра на "Челси" Енцо Мареска срещу "Ливърпул" преди две седмици "сините" вече имат червени картони в четири поредни мача във всички турнири и пет в последните шест.

Головете на Джош Ачепонг, Педро Нето и Рийс Джеймс донесоха победета на "Сити Граунд" за "Челси" в събота.

Двубоят се оказа последен за мениджъра на "Форест" Ангелос Постекоглу.

Австралиецът беше освободен от поста си, минути след последния съдийски сигнал след едва 39 дни начело на отбора.

Въпреки успеха Мареска бе попитан за влошаващата се дисциплина на неговия отбор.

Италианецът призна, че има какво да се подобри, но заяви, че не е притеснен.

Мареска защити защитника Мало Густо, като обясни, че червеният картон е можел да бъде избегнат, но показва желанието на играча да предоврати гол дори при класически резултат.

Дисциплинарната серия на лондончани започна с червения картон на вратаря Робърт Санчез при загубата от "Манчестър Юнайтед", седмица по-късно Тревор Чалоба бе изгонен след действията си срещу Диего Гомес от "Брайтън".

Жоао Педро получи втори жълт картон срещу "Бенфика" за високо вдигнат крак, Мареска беше наказан за празнуването си на победния гол на Естевао Уилиан срещу "Ливърпул", а Густо беше изгонен през изминалата събота.

"Трябва да се анализира всеки случай поотделно", коментира мениджърът на "Челси".

Ето и няколко интересни факти, които са тревожни за клуба от западен Лондон:

- Единственият мач без получен жълт картон този сезон беше срещу "Ливърпул" (ако не броим двата на мениджъра Мареска).

- "Челси" е на последно място във феърплей класацията на Висшата лига с 32 точки (1 точка за жълт, 5 за червен картон).

- Отборът е натрупал 17 жълти и 3 червени картона към този момент.

- Пет жълти и един червен картон са само от загубата на "Олд Трафорд".

Дисциплинарните проблеми за "Челси" не са новост.

От както Роман Абрамович не е начело на клуба, "сините" чупят рекорди по получени картони и са на дъното на комбинираната таблица по феърплей от сезон 2022/2023.

Тогава "Челси" събра 86 наказателни точки, което е шести най-лош резултат.

През сезон 2023/24 под ръководството на Маурисио Почетино цифрата скочи до 117 точки, включително рекордните 105 жълти картона за сезон.

През миналата кампания при Мареска отборът натрупа 106 точки, завършвайки предпоследен в таблицата.

Общо за последните три години "Челси" са получили 301 жълти и 12 червени картона, което прави лондончани първи по жълти картони и втори по червени след състава на"Уулвърхемптън".

"Сините" от Лондон са първенци в няколко категории относно получаването на официални предупреждения.

Първи са във Висшата лига по тактически фалове (89), пререкания с рефера (67), симулации (7) и прекомерни празнувания (4).

Над 113 от 301 жълти картона са получени в последните 15 минути на мачовете.

Средната възраст на отбора е малко над 24 години, а през изминалата събота Мареска изведе най-младия стартов състав във Висшата лига за този сезон.

Към този момент "Челси" е 5-и във временното класиране на английското първенство с актив от 14 точки, една зад шампиона от Мърсисайд.

Със същият брой точки като "сините" са "Тотнъм" и новакът "Съндърланд".