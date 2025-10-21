ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опасения за нова тежка травма на звездата ни в спо...

Синер отказа купа "Дейвис" = разочарование в Италия

Яник Синер Снимка: Ройтерс

Италианецът Яник Синер каза, че е било трудно решение да пропусне тазгодишните финали за купа "Дейвис" на родна земя, но номер 2 в световната ранглиста смята, че трябва да даде приоритет на подготовката за защитата на титлата си от откритото първенство на Австралия.

24-годишният тенисист, който спечели на "Мелбърн Парк" и "Уимбълдън" тази година, изигра ключова роля в успешната защита на титлата на Италия за купа "Дейвис" през 2024 година в Испания, но вчера стана ясно, че ще пропусне финалите, които ще се проведат в Болоня от 18 до 23 ноември.

Това предизвика голямо разочарование в значителна част от феновете на Богуша.

Синер ще бъде в Торино седмица преди купа "Дейвис", за да защитава титлата си от финалите на АТР.

"Не беше лесно решение, но след Торино целта е да започна правилна подготовка за Австралия. Може да не изглежда така, но една седмица подготовка през този период може да промени всичко. Спечелихме купа "Дейвис" през 2023 и 2024 година и този път решихме с моя щаб да не играя в турнира", сподели Синер.

Яник Синер Снимка: Ройтерс

